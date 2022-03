HALL’ et les Jeunes ! Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

HALL’ et les Jeunes ! Crémieu, 9 avril 2022, Crémieu. HALL’ et les Jeunes ! Halle Centre ville Crémieu

2022-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-09 17:00:00 17:00:00 Halle Centre ville

Crémieu Isère Crémieu Une journée multi thématique organisée en faveur des jeunes de 15-25 ans du territoire autour de la vie quotidienne, du sport, du logement, des métiers et formations… sophie_barge@lyceepaulclaudel.org https://lpcjp2.org/actualites-bts/item/82-hall-et-les-jeunes Halle Centre ville Crémieu

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu Crémieu Adresse Halle Centre ville Ville Crémieu lieuville Halle Centre ville Crémieu Departement Isère

Crémieu Crémieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremieu/

HALL’ et les Jeunes ! Crémieu 2022-04-09 was last modified: by HALL’ et les Jeunes ! Crémieu Crémieu 9 avril 2022 Crémieu Isère

Crémieu Isère