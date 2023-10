APRÈS-MIDI VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE Hall du Plateau Eysines, 14 novembre 2023, Eysines.

APRÈS-MIDI VIE À DOMICILE ET AUTONOMIE Mardi 14 novembre, 14h30 Hall du Plateau Entrée libre. Public senior, aînés ou porteur de handicap.

Le bien vivre chez soi et le plus longtemps possible est une préoccupation partagée par tous, pour chaque génération. Suivant les étapes de vie, que l’on soit en situation de handicap, seniors ou aînés, s’expriment des questions et des besoins spécifiques : activités adaptées, aménagements du domicile, aides techniques à la vie quotidienne, accompagnement aux démarches, aide aux aidants, solutions de répit… Beaucoup de ressources et de services sont aujourd’hui à disposition pour répondre aux personnes concernées, leurs familles et les aidants.

Organisé par la ville et le CCAS d’Eysines, en partenariat avec la CAF de la Gironde.

Hall du Plateau Rue de l’Eglise, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-14T14:30:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

