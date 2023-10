Marché de Noël Hall du Pays d’Auge Vimoutiers Catégories d’Évènement: Orne

Vimoutiers Marché de Noël Hall du Pays d’Auge Vimoutiers, 16 décembre 2023, Vimoutiers. Vimoutiers,Orne Marché de Noël avec Présence du Père Noël.

Restauration sur place..

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Hall du Pays d’Auge Rue du Perré

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Christmas market with Santa Claus.

Catering on site. Mercado navideño con Papá Noel.

Catering in situ. Weihnachtsmarkt mit Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-10-25

