6ème édition de la Route du Camembert Hall du Pays d’Auge Vimoutiers, 1 octobre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Randonnée à vélo, à VTT ou à pied.

3 distance possible pour chacun :

– à vélo : 31 – 69 ou 86 km

– à VTT : 26 – 39 ou 48 km

– à pied : 10 – 15 ou 19 km

Inscriptions sur place.

Récompense à chaque participant à l’arrivée.

Cidre d’honneur vers 12h30 en présence des partenaires.

Les concurrents seront considéré en excursion personnelle et devront respecter le code de la route.

Aucun classement et prise de temps ne seront faits sur le parcours du brevet.

Les véhicules accompagnateurs sont interdits sur le circuit pour éviter désagréments et accidents..

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 12:30:00. .

Hall du Pays d’Auge Rue du Perré

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Cycling, mountain biking or walking.

3 possible distances for each:

– by bike: 31 – 69 or 86 km

– mountain biking: 26 – 39 or 48 km

– on foot: 10 – 15 or 19 km

Registration on site.

Reward for each participant at the finish.

Honorary cider at 12:30 in the presence of our partners.

Competitors will be considered to be on their own and must respect the highway code.

No rankings or times will be taken on the brevet course.

Accompanying vehicles are forbidden on the circuit to avoid inconvenience and accidents.

Ciclismo, bicicleta de montaña o senderismo.

3 distancias posibles para cada una:

– en bicicleta: 31 – 69 o 86 km

– en bicicleta de montaña: 26 – 39 o 48 km

– a pie: 10 – 15 o 19 km

Inscripción in situ.

Recompensa para cada participante en la meta.

Sidra de honor hacia las 12h30 en presencia de nuestros socios.

Se considerará que los competidores realizan su propia excursión y deberán respetar el código de circulación.

No se tomarán clasificaciones ni tiempos en el recorrido de la brevet.

Los vehículos acompañantes no están autorizados en el circuito para evitar molestias y accidentes.

Wandern mit dem Fahrrad, Mountainbike oder zu Fuß.

3 mögliche Entfernungen für jeden:

– mit dem Fahrrad: 31 – 69 oder 86 km

– mit dem Mountainbike: 26 – 39 oder 48 km

– zu Fuß: 10 – 15 oder 19 km

Anmeldung vor Ort.

Belohnung für jeden Teilnehmer bei der Ankunft.

Cidre d’honneur gegen 12.30 Uhr in Anwesenheit der Partner.

Die Teilnehmer werden als persönliche Ausflüge betrachtet und müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten.

Auf der Strecke des Brevets werden keine Ranglisten erstellt und keine Zeiten genommen.

Begleitfahrzeuge sind auf der Strecke verboten, um Unannehmlichkeiten und Unfälle zu vermeiden.

