Marché local Hall du marché, esplanade du jumelage, 1 janvier 2023, Avermes.

Rendez-vous au marché alimentaire sous la halle dans le parc de la mairie..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Hall du marché, esplanade du jumelage

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meet at the food market under the hall in the town hall park.

Nos encontraremos en el mercado de alimentos bajo el vestíbulo en el parque del ayuntamiento.

Treffpunkt ist der Lebensmittelmarkt unter der Markthalle im Park des Rathauses.

Mise à jour le 2021-06-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région