Concert Queen Hall du Champ de Foire Argentan, 24 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Concert Queen par One Vision of Queen

Les bénéfices seront reversés à la ligue contre le Cancer.

2023-10-24 20:00:00 fin : 2023-10-24 . .

Hall du Champ de Foire

Argentan 61200 Orne Normandie



Queen concert by One Vision of Queen

Proceeds to benefit the League Against Cancer

Concierto de Queen a cargo de One Vision of Queen

La recaudación se destinará a la Liga contra el Cáncer

Queen-Konzert von One Vision of Queen

Der Erlös geht an die Krebsliga

Mise à jour le 2023-09-27 par Argentan Intercom