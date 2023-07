La Pignada Trail Hall des sports Soustons, 24 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez participer à l’une des 3 manifestations de course à pied dans un cadre magnifique au cœur de la forêt de Soustons..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 13:00:00. EUR.

Hall des sports

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in one of 3 running events in a magnificent setting in the heart of the Soustons forest.

Venga a participar en una de las 3 pruebas de running en un magnífico entorno en el corazón del bosque de Soustons.

Nehmen Sie an einer von drei Laufveranstaltungen in einer wunderschönen Umgebung im Herzen des Waldes von Soustons teil.

Mise à jour le 2023-06-29 par OTI LAS