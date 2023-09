Randonnée VTT et route Hall des sports Pouillon, 15 octobre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Randonnée VTT et route au départ du hall des sports de Pouillon. 2 circuits VTT de 28 et 40 km et 2 circuits route de 66 et 82 km. Départ libre à partir de 8h30. Accueil à partir de 8h..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Hall des sports

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mountain bike and road trail starting from the Pouillon sports hall. 2 mountain bike circuits of 28 and 40 km and 2 road circuits of 66 and 82 km. Free departure from 8:30 am. Welcome from 8am.

Recorrido en bicicleta de montaña y de carretera con salida desde el polideportivo de Pouillon. 2 circuitos de bicicleta de montaña de 28 y 40 km y 2 circuitos de carretera de 66 y 82 km. Salida libre a partir de las 8h30. Acogida a partir de las 8h.

Mountainbike- und Straßenwanderung ab der Sporthalle von Pouillon. 2 Mountainbike-Routen von 28 und 40 km und 2 Straßen-Routen von 66 und 82 km. Freie Abfahrt ab 8:30 Uhr. Empfang ab 8 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans