Vide grenier Hall des Sports, 4 juin 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Vide-grenier au profit de l’Association Diab’Landes.

Buvette sandwich..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:00:00. .

Hall des Sports

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garage sale in aid of the Diab’Landes Association.

Sandwich bar.

Venta de garaje a beneficio de la Asociación Diab’Landes.

Bar de bocadillos.

Flohmarkt zu Gunsten des Vereins Diab’Landes.

Getränkestand mit Sandwiches.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans