Vide-Greniers d’avant Noël Hall des Sports Messanges, 19 novembre 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Organisé par le centre de loisirs des étangs de Messanges, ce vide greniers sera l’occasion de vider les placards avant l’hiver.

3€/ML en extérieur ou 4€/ML en intérieur + table, supplément 2€/portant. Réservations uniquement par email..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Hall des Sports

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organized by the « Centre de loisirs des étangs de Messanges », this garage sale will be an opportunity to clear out your cupboards before winter.

3?/ML outdoor or 4?/ML indoor + table, supplement 2?/portant. Reservations by email only.

Organizada por el centro de ocio Etangs de Messanges, esta venta de garaje será la ocasión de vaciar los armarios antes del invierno.

3 /ML en el exterior o 4?/ML en el interior + mesa, suplemento 2? Reservas únicamente por correo electrónico.

Dieser Flohmarkt wird vom Freizeitzentrum « Les étangs de Messanges » organisiert und bietet die Gelegenheit, die Schränke vor dem Winter zu leeren.

3?/ML im Freien oder 4?/ML im Inneren + Tisch, Zuschlag 2?/Halter. Reservierungen nur per E-Mail.

Mise à jour le 2023-11-09 par OTI LAS