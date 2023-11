Vide poussette Hall des sports Lesperon, 26 novembre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

Entrée gratuite, article puéricultures, vêtements, équipements, mobiliers, jouets.

Restauration rapide et buvette – Structure gonflable pour enfants.

5€ le mètre, tables fournies..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Hall des sports

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free admission, childcare articles, clothes, equipment, furniture, toys.

Fast food and refreshments – Inflatable structure for children.

5? per meter, tables provided.

Entrada gratuita, artículos infantiles, ropa, equipamiento, muebles y juguetes.

Comida rápida y refrescos – Estructura hinchable para niños.

5? por metro, mesas proporcionadas.

Freier Eintritt, Artikel für Kinder, Kleidung, Ausrüstung, Möbel, Spielzeug.

Schnellimbiss und Erfrischungsstände – Hüpfburg für Kinder.

5? pro Meter, Tische werden gestellt.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Morcenx