Landes Back to 80’s Party Hall des Sports Labenne, 7 octobre 2023, Labenne. Labenne,Landes 20h Match de la Réserve Masculine 2 : Puymirol-Labenne

22h DJ aux platines pour une soirée année 80.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Hall des Sports

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



8pm Men’s Reserve 2 match: Puymirol-Labenne

10pm DJ on the decks for an 80s party 20:00 Partido Reserva 2 masculino: Puymirol-Labenne

22:00 DJ en los platos para una fiesta de los 80 20 Uhr Spiel der Reserve Männer 2: Puymirol-Labenne

22 Uhr DJ an den Plattentellern für eine 80er-Jahre-Party

