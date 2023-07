SALON DU BIEN ETRE Hall des Sports à Coligny Val-des-Marais, 1 octobre 2023, Val-des-Marais.

Val-des-Marais,Marne

Salon du Bien être au projet de l’association LOVELY SOLIDARITY (cancer du sein) avec espace de conférences tout au long de la journée..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Hall des Sports à Coligny

Val-des-Marais 51130 Marne Grand Est



Salon du Bien être for LOVELY SOLIDARITY (breast cancer), with conferences throughout the day.

Salón del bienestar para la asociación LOVELY SOLIDARITY (cáncer de mama), con conferencias durante todo el día.

Wellness-Messe im Rahmen des Projekts des Vereins LOVELY SOLIDARITY (Brustkrebs) mit Konferenzbereich den ganzen Tag über.

