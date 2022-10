Rencontres de Ecobatissons : stand « Ecobatir pour Co-Habiter » Hall des Mineurs Pole Yvon Morandat 1480 av d’ armenie13120 GARDANNE Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rencontres de Ecobatissons : stand « Ecobatir pour Co-Habiter » Hall des Mineurs Pole Yvon Morandat 1480 av d’ armenie13120 GARDANNE, 14 octobre 2022, Gardanne. Rencontres de Ecobatissons : stand « Ecobatir pour Co-Habiter » Vendredi 14 octobre, 10h00 Hall des Mineurs Pole Yvon Morandat 1480 av d’ armenie13120 GARDANNE

Journées nationales de l’architecture Hall des Mineurs Pole Yvon Morandat 1480 av d’ armenie13120 GARDANNE Hall des Mineurs Pole Yvon Morandat 1480 av d’ armenie 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.weezevent.com/rencontres-gardanne

0619650844 https://maltae.org https://www.weezevent.com/rencontres-gardanne En prolongement de l’exposition In’Habitat proposée sur les habitats participatifs en Europe, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de l’ Habitat participatif, MALTAE participe aux rencontres du réseau Ecobatissons sur le thème Ecobatir pour Eco et Co Habiter Dans le cadre des JNA, MALTAE participe aux journées de l’éconconstruction et de la rénovation de Gardanne, les 14 et 15 octobre prochains,

1/ L’habitat participatif, en quoi la rénovation des friches, l’autoconstruction et les chantiers participatifs sont porteurs pour son développement ?

2/Les communautés d’énergie renouvelable et citoyenne, où en est t on en France, dans la mise en oeuvre de ces deux directives européennes ?

