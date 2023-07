Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir Hall des familles Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir Hall des familles Honfleur, 7 septembre 2023, Honfleur. Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir Jeudi 7 septembre, 14h30 Hall des familles Gratuit « Où ai-je bien pu mettre mes clés ? » – « Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ? » ou encore « J’ai le mot sur le bout de la langue ! »

Autant de situations du quotidien qui nous interpellent, nous inquiètent et finissent par nous faire douter de notre mémoire. D’où viennent ces petits trous de mémoire tellement agaçants ? Pourquoi avons-nous l’impression de moins bien mémoriser avec l’âge ? Hall des familles Canteloup 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 65 38 71 »}, {« type »: « email », « value »: « clicpaysdaugenord@calvados.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

mémoire atelier mémoire

