Indre Festival des compétences et de l’emploi Made in 36 Hall des expositions de Belle-Isle Châteauroux, 3 octobre 2023, Châteauroux. Festival des compétences et de l’emploi Made in 36 3 – 5 octobre Hall des expositions de Belle-Isle Du 3 au 5 octobre 2023, le Festival des compétences et de l’emploi s’installe dans le hall des expositions de Belle-Isle à Châteauroux. Une immersion dans le monde de l’emploi et de la formation. Le Festival des compétences et de l’emploi « Made in 36” en chiffres c’est : 90 entreprises

25 organismes de formation

15 structures d’emploi et d’insertion

20 partenaires, acteurs de l’écosystème (consultants, confédérations pro, syndicats…)

15 pôles d’activités sectoriels dont Métiers de l’Industrie de la Maintenance Industrielle

2 500 à 3 000 visiteurs attendus Ce Festival unique offre l’opportunité aux visiteurs d’expérimenter leurs aspirations professionnelles, d’améliorer leurs compétences et d’explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Cet évènement ambitieux et unique, labellisé « Terre de jeux » dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, a pour objectifs de : casser les codes de l’emploi

valoriser les savoir-faire locaux d’entreprises

susciter des vocations en intéressant les plus jeunes

favoriser l’emploi

et transmettre les valeurs du sport et de l’effort Au programme de ces trois jours : animations culturelles et sportives

job dating

ateliers RH

ateliers emploi

conférences

afterworks

Hall des expositions de Belle-Isle 1 Av. Daniel Bernardet, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

2023-10-03T09:00:00+02:00 – 2023-10-03T17:00:00+02:00

