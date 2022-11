Tousco Festival – Soirée bal Trad – hall des expositions, Brignoles (83)

Tousco Festival – Soirée bal Trad – hall des expositions, Brignoles (83), 10 décembre 2022, . Tousco Festival – Soirée bal Trad – Samedi 10 décembre, 20h30 hall des expositions, Brignoles (83)

avec Amandine Dulieux, Nid’Oc et Trio Loubelya hall des expositions, Brignoles (83) Cours de la Liberté hall des expositions, 83170 Brignoles, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-aouta/evenements/festival-tousco-soiree-bal-trad »}, {« link »: « mailto:compagnieaouta@gmail.com »}, {« link »: « mailto:touscofestival@gmail.com »}, {« link »: « http://www.compagnieaouta.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38318 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour conclure le « Tousco » festival en beauté , grande soirée Bal ! 1ere partie : classe trad’ du conservatoire suivie de Trio Loubelya Bal « trad’actuel » , énergique et intimiste et pour conclure Nid’oc De la Provence àl’Occitanie un bal ancré etouvert sur l’horizon ——————————– Tarif 10 euros (gratuit moins de 18 ans) Tarif entrée plus repas 20 euros Menu : Daube de sanglier aux cèpes – une boisson – un dessert au choix Sur réservation : Réservation Soirée Bal Trad Tousco ——————————– Master Class GRATUITE ! avec Amandine Dulieux Tous instruments – Musique à danser auConservatoire de la Provence Verte à Brignoles Réservation : compagnieaouta@gmail.com Vendredi 09 Décembre de 18h à 21hSamedi 10 Décembre de 10h à 13h ——————————– Le « Tousco » festival est porté par la Compagnie Aouta basée à Méounes-lès-Montrieux Tousco en provençal veut dire bouquet d’arbres.Ce mot symbolise les territoires qui dessinent la Provence verte. « Tousco », c’est un festival itinérant de septembre à décembre, avec comme empreinte les musiques traditionnelles et les musiques du monde. Celles-ci sont l’essence même de croisementsinterculturels et de partage. Du son noble au son rudimentaire, de la virtuosité aux mélodies archaïques…Elles rassemblent ! touscofestival@gmail.comwww.compagnieaouta.com –PARTENAIRES — Agglomération Provence Verte Conservatoire Provence Verte Association Mes Tits Sons source : événement Tousco Festival – Soirée bal Trad – publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-11T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu hall des expositions, Brignoles (83) Adresse Cours de la Liberté hall des expositions, 83170 Brignoles, France Age maximum 110 lieuville hall des expositions, Brignoles (83)

