Venez partager votre amour de la lecture Hall des expositions Belle-Isle Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Venez partager votre amour de la lecture Hall des expositions Belle-Isle Châteauroux, 9 septembre 2023, Châteauroux. Venez partager votre amour de la lecture 9 et 10 septembre Hall des expositions Belle-Isle Participation au forum des associations afin de promouvoir l’action « Partager la lecture » auprès du public, en vue de sensibiliser de futurs potentiels nouveaux lecteurs ainsi que d’éventuelles structures accueillantes. Hall des expositions Belle-Isle 1 Avenue Daniel Bernardet 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00 ©UDAF36 Détails Catégories d’Évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Hall des expositions Belle-Isle Adresse 1 Avenue Daniel Bernardet 36000 Châteauroux Ville Châteauroux Departement Indre Lieu Ville Hall des expositions Belle-Isle Châteauroux

Hall des expositions Belle-Isle Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/