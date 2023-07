Bouchemaine à l’aube du XXème siècle Hall des Boîtes à Culture Bouchemaine Catégories d’Évènement: Bouchemaine

Maine-et-Loire Bouchemaine à l’aube du XXème siècle Hall des Boîtes à Culture Bouchemaine, 16 septembre 2023, Bouchemaine. Bouchemaine à l’aube du XXème siècle 16 et 17 septembre Hall des Boîtes à Culture Entrée libre Pour ces journées européennes du patrimoine, vous pourrez découvrir de nombreuses photographies prises vers 1900 par le docteur Ménière, qui habitait sur le quai de la Noë, la « Maison Carré » comme la surnomment les Bouchemainois. Vous y verrez des photos et cartes postales anciennes, également d’une grande valeur pour la mémoire de Bouchemaine. Cette exposition a été préparée par l’association Histoire des Coteaux de Loire et de Maine (HCLM). Hall des Boîtes à Culture Place de l’Abbé Thomas 49080 Bouchemaine Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 HCLM Détails Catégories d’Évènement: Bouchemaine, Maine-et-Loire Autres Lieu Hall des Boîtes à Culture Adresse Place de l'Abbé Thomas 49080 Bouchemaine Ville Bouchemaine Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Hall des Boîtes à Culture Bouchemaine

Hall des Boîtes à Culture Bouchemaine Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouchemaine/