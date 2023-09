Prévention des incendies de forêt et conseils de sécurité pour les citoyens Hall de l’Hôtel de Ville Limoges, 28 septembre 2023, Limoges.

Le projet SILVANUS rassemble un grand consortium d’experts de quatre continents pour lutter contre la menace des incendies de forêt et améliorer la résilience des forêts face au changement climatique.

Il y a environ 18 mois, POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE, a été sélectionnée par la Commission Européenne pour participer à ce projet GREEN DEAL. L’objectif est de renforcer l’efficacité de la gestion des incendies en s’appuyant sur des technologies de pointe et sur les dernières innovations dans les domaines couvrant les trois étapes suivantes : prévention, opération et réhabilitation.

Ce projet d’envergure regroupe 50 partenaires et chercheurs de 18 pays dont l’Australie, l’Indonésie et le Brésil. Ils travaillent à la mise en oeuvre d’outils innovants, faisant appel aux nouvelles technologies, afin de prévenir et de lutter contre les feux d’espaces naturels mais aussi de réhabiliter les massifs forestiers après un incendie.

En qualité d’acteurs du territoire Limousin, un test opérationnel, grandeur nature sur le terrain, qui aura lieu sur la commune de St Sylvestre le 30 septembre 2023 à 9h30 (le Pacage des Boeufs, à proximité du site EPC, sortie 25 depuis autoroute A20)

En parallèle, une exposition se tiendra dans le hall de la mairie de Limoges du 28 septembre au 6 octobre pour présenter le projet et inciter l’engagement citoyen dans la prévention des feux de forêt.

https://silvanus-project.eu/

