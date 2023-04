[Exposition photos] Bruno Braquehais et la Commune de Paris 1871 Hall de l’hôtel de ville, 10 avril 2023, Dieppe.

(Re)découvrez les photographies de Bruno Braquehais, photographe dieppois connu pour ses prises de vue de la Commune de Paris, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance

Né le 18 janvier 1823, dans la Grande Rue à Dieppe, il étudie la lithographie et la photographie à l’Institut Royal des Jeunes Sourds à Paris. En 1867 il reçoit un prix lors de l’exposition universelle.

En 1871, pendant la Commune de Paris, il photographie les rues lors de l’insurrection : les ruines, mais aussi les hommes et les femmes sur les barricades; même la chute de la colonne Vendôme, image par image. Au total, près de 140 clichés, témoignages uniques d’un événement historique. Les historiens considèrent Bruno Braquehais comme le pionnier du « photo-reportage ».

2023-04-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-10 17:00:00. .

Hall de l’hôtel de ville

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



(Re)discover the photographs of Bruno Braquehais, a Dieppe photographer known for his shots of the Paris Commune, on the occasion of the bicentenary of his birth?

Born on January 18, 1823, in the Grande Rue in Dieppe, he studied lithography and photography at the Institut Royal des Jeunes Sourds in Paris. In 1867 he received a prize at the Universal Exhibition.

In 1871, during the Paris Commune, he photographed the streets during the insurrection: the ruins, but also the men and women on the barricades; even the fall of the Vendôme column, image by image. In total, nearly 140 photographs, unique testimonies of a historical event. Historians consider Bruno Braquehais as the pioneer of « photo-reportage »

(Re)descubrir las fotografías de Bruno Braquehais, fotógrafo de Dieppe conocido por sus instantáneas de la Comuna de París, con motivo del bicentenario de su nacimiento ?

Nacido el 18 de enero de 1823 en la Grande Rue de Dieppe, estudió litografía y fotografía en el Instituto Real de Jóvenes Sordos de París. En 1867 recibe un premio en la Exposición Universal.

En 1871, durante la Comuna de París, fotografió las calles durante la insurrección: las ruinas, pero también los hombres y mujeres en las barricadas; incluso la caída de la columna Vendôme, imagen a imagen. En total, cerca de 140 fotografías, testimonios únicos de un acontecimiento histórico. Los historiadores consideran a Bruno Braquehais el pionero del « fotorreportaje »

(Wieder-)Entdecken Sie die Fotografien von Bruno Braquehais, einem Fotografen aus Dieppe, der für seine Aufnahmen der Pariser Kommune bekannt ist, anlässlich seines 200. Geburtstags?

Er wurde am 18. Januar 1823 in der Grande Rue in Dieppe geboren und studierte Lithografie und Fotografie am Institut Royal des Jeunes Sourds in Paris. 1867 erhält er bei der Weltausstellung einen Preis.

1871, während der Pariser Kommune, fotografierte er die Straßen während des Aufstands: die Ruinen, aber auch die Männer und Frauen auf den Barrikaden und sogar den Fall der Vendôme-Säule, Bild für Bild. Insgesamt sind es fast 140 Bilder, die ein einzigartiges Zeugnis eines historischen Ereignisses darstellen. Historiker bezeichnen Bruno Braquehais als Pionier der « Fotoreportage »

Mise à jour le 2023-03-30 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité