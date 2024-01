ORLY CHANTE FERRE HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan, mercredi 5 juin 2024.

Comme une figure tutélaire, le grand Léo Ferré accompagne Orly depuis ses tout débuts en 2016.Aussi, Samuel Veyrat, Xavier Bussy et Ian Zielinski, qui composent Orly, ont-ils choisi de lui consacrer leur second spectacle.Il faut dire que trente ans ou presque après sa disparition, l’auteur-compositeur-interprète anarchiste reste, pour bon nombre d’artistes, une référence, une influence, mieux : un mentor. Une immense figure de la chanson française, à la fois artiste radical, poète engagé et compositeur en avance sur son temps. Aujourd’hui, au-delà de la simple série de reprises-hommages, Orly a réussi le pari de fusionner son univers bouillonnant à celui, très singulier, de Léo Ferré…En résulte un spectacle quasi théâtral, dans lequel le trio se livre corps, âme et tripes dans des interprétations très personnelles, parfois proches, souvent lointaines, mais toujours poétiques. Le tout porté par la voix écorchée vive de Samuel Veyrat, qui donne aux textes intemporels de Ferré une sensibilité nouvelle… du sur mesure.En partenariat avec Bordeaux ChansonDans le cadre du festival Le Haillan Chanté 13ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-06-05 à 20:30

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33