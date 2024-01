BURIDANE / FREDERIC BOBIN HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan Catégorie d’Évènement: Le Haillan BURIDANE / FREDERIC BOBIN HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan, 6 mars 2024, Le Haillan. Il y a quelques années, l’ami Fred nous présentait July (Buridane) lors d’un Improbable duo.Et là, quelle claque !Direct emballés par la profondeur, l’intensité de cette femme, bien au-delà de la merveilleuse auteure-compositrice-interprète qu’elle est.Alors associée à la grande classe de Bobin, magnifique artiste lettré, solaire et généreux, nous avons l’assurance d’une soirée mémorable !En partenariat avec Bordeaux Chanson dans le cadre de « 20 ans / 20 concerts »Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 20:30 Réservez votre billet ici HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33 Détails Catégorie d’Évènement: Le Haillan Autres Code postal 33185 Lieu HALL DE L'ENTREPOT Adresse 13, rue Georges Clemenceau Ville Le Haillan Departement 33 Lieu Ville HALL DE L'ENTREPOT Le Haillan Latitude 44.87559 Longitude -0.676857 latitude longitude 44.87559;-0.676857

