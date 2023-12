PRATTSEUL HALL DE L’ENTREPOT Le Haillan, 7 février 2024, Le Haillan.

Prattseul a séduit l’auditoire lors du Tremplin chanson de L’Entrepôt en 2022.À cet artiste au style et au ton uniques, le monde ne peut pas s’imposer ; il préfère le penser, le façonner et le diriger. C’est quand il veut, où il veut. Son allure est le fruit d’un profond détachement mâtiné de tendances rockeuses. Gentilhomme de fortune, comme l’était Corto, son « rôle model » de Maltais, Prattseul ne file pas droit.Cet élégant monsieur est un artiste, un talentueux créateur d’univers, une sorte de pop master. Biberonné à l’image, il offre une écriture qui n’est rien d’autre que la représentation graphique et stylée d’une pensée ironique et lucide. Il compose, il adapte, il chante, il filme et il bouge. Entre le déhanché seventies de Brett Sinclair et la valse langoureuse avec le « chuchoteur », il montre que son personnage de crooner baltringue est à l’aise partout, pour autant que partout, ce soit chez lui.En partenariat avec Ulysse Maison d’ArtistesLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:30

HALL DE L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan