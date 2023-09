Exposition Seconde Guerre Mondiale hall de la salle des assemblées Marcillac-Vallon, 25 septembre 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Exposition de témoignages sur la Seconde Guerre Mondiale. Ce projet est le fruit d’un travail réalisé par des élèves du Collège Pierre Soulages (anciennement Kervallon) accompagné par Mr Cerles le CPE..

2023-09-25 fin : 2023-11-30 . .

hall de la salle des assemblées

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Exhibition of personal accounts of the Second World War. This project is the fruit of work carried out by students from Collège Pierre Soulages (formerly Kervallon), accompanied by Mr Cerles, the CPE.

Exposición de relatos personales sobre la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto es el resultado del trabajo realizado por los alumnos del Collège Pierre Soulages (antiguo Kervallon) con el apoyo del Sr. Cerles, del CPE.

Ausstellung von Zeitzeugenberichten über den Zweiten Weltkrieg. Dieses Projekt ist das Ergebnis der Arbeit von Schülern des Collège Pierre Soulages (ehemals Kervallon), die von Herrn Cerles, dem CPE, begleitet wurden.

