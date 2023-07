Atelier Dansons dans les villages Hall de la Mairie Tournon-d’Agenais, 17 juillet 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

À travers cet atelier régulier, testez différentes pratiques, évoluer à votre rythme pour être de plus en plus à l’aise dans le mouvement. C’est un espace également de partage de vos questions, de vos ressentis, de vos apprentissages..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 20:30:00. EUR.

Hall de la Mairie Place de la Mairie

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Through this regular workshop, try out different practices, evolve at your own pace and become increasingly comfortable with movement. It’s also a place to share your questions, your feelings and what you’ve learned.

En este taller regular, puedes probar diferentes prácticas y desarrollarte a tu propio ritmo para sentirte cada vez más a gusto con el movimiento. También es un lugar para compartir tus preguntas, tus sensaciones y lo que has aprendido.

In diesem regelmäßigen Workshop können Sie verschiedene Praktiken ausprobieren und sich in Ihrem eigenen Tempo weiterentwickeln, um sich in der Bewegung immer wohler zu fühlen. Hier können Sie Ihre Fragen, Gefühle und Lernerfahrungen austauschen.

