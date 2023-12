Appel Gal de Gaulle Hall de la mairie PONTARLIER Catégorie d’Évènement: Pontarlier Appel Gal de Gaulle Hall de la mairie PONTARLIER, 18 juin 2024, PONTARLIER. Appel Gal de Gaulle Mardi 18 juin 2024, 18h30 Hall de la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-18T18:30:00+02:00 – 2024-06-18T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-18T18:30:00+02:00 – 2024-06-18T19:30:00+02:00 Appel Gal de Gaulle Hall de la mairie 56 Rue de la République , 25300 PONTARLIER PONTARLIER Détails Catégorie d’Évènement: Pontarlier Autres Lieu Hall de la mairie Adresse 56 Rue de la République , 25300 PONTARLIER Ville PONTARLIER Lieu Ville Hall de la mairie PONTARLIER Latitude 46.904132 Longitude 6.354195 latitude longitude 46.904132;6.354195

Hall de la mairie PONTARLIER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/