Exposition Nature Peinture Hall de la Mairie Penne-d’Agenais, 14 juillet 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

MelMindo est une jeune artiste dessinatrice originaire du Lot et Garonne. Elle traite différents sujets passant d’un univers féérique à un autre, plus tourmenté..

2023-07-14 fin : 2023-07-23 16:00:00. EUR.

Hall de la Mairie

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



MelMindo es una joven artista del Lot et Garonne. Sus temas van del cuento al tormento.

MelMindo ist eine junge Zeichenkünstlerin aus Lot et Garonne. Sie behandelt verschiedene Themen, die von einer märchenhaften Welt zu einer anderen, gequälteren wechseln.

