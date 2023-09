Exposition de cartes postales anciennes Hall de la Mairie Dax, 26 septembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Découvrez une exposition inédite de cartes postales anciennes de Dax appartenant aux archives municipales.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h..

2023-09-26 fin : 2023-12-15 . EUR.

Hall de la Mairie Rue Saint Pierre

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover a unique exhibition of old postcards of Dax from the municipal archives.

Monday to Thursday 8.30am to 12pm and 1.30pm to 5.30pm, Friday 8.30am to 5.30pm and Saturday 9am to 12pm.

Descubra una exposición única de postales antiguas de Dax procedentes de los archivos municipales.

De lunes a jueves de 8.30 a 12 h y de 13.30 a 17.30 h, viernes de 8.30 a 17.30 h y sábados de 9 a 12 h.

Entdecken Sie eine unveröffentlichte Ausstellung alter Postkarten von Dax aus dem Besitz des Stadtarchivs.

Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr, Freitag von 8:30 bis 17:30 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax