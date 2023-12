Les lotos 2024 au Hall Comminges Hall Comminges Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Les lotos 2024 au Hall Comminges Hall Comminges Colomiers, 13 janvier 2024, Colomiers. Les lotos 2024 au Hall Comminges 13 – 27 janvier 2024 Hall Comminges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:09:00+01:00 – 2024-01-14T19:09:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:09:00+01:00 – 2024-01-28T19:09:00+01:00 13 janvier 20h Les amis de Jean-Jaurès & de Léon-Blum

Parti socialiste de Colomiers 14 janvier 15h : Natation synchronisée 20 janvier 20 h : Citoyenneté Européenne 21 janvier 15h : Le Secours Populaire 26 janvier 20h : Les Municipaux 27 janvier 20h : Comité des fêtes 28 janvier 15h : Amicale Columérine Des Anciens Combattants Horaires Selon programmation Détails sur le lieu: Hall Comminges Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/e/5/csm_Affiche_Lotos_b1b74e2fdd.jpg »}] Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Code postal 31770 Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Hall Comminges Colomiers Latitude 43.610885 Longitude 1.333682 latitude longitude 43.610885;1.333682

Hall Comminges Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/