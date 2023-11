Réveillon Disco Chic des Maisons citoyennes Hall Comminges Colomiers, 8 décembre 2023, Colomiers.

Réveillon Disco Chic des Maisons citoyennes Vendredi 8 décembre, 19h00 Hall Comminges

Pour célébrer la nouvelle année, les Maisons citoyennes mettent le paquet !

Rien de tel qu’une soirée Disco pour s’amuser et danser jusqu’au bout de la nuit. C’est le moment de sortir les pattes d’eph, les chemises et les accessoires 70’s… Strass et paillettes pour s’ambiancer sur le « dance floor ».

Et pour vous régaler, un repas de fêtes dont le menu reste secret. En bref, des surprises, des cotillons et de la bonne humeur pour un réveillon avant l’heure !

Réservez vite, les places sont limitées.

Inscriptions

25 novembre à la Maison citoyenne des Ramassiers

27 et 28 novembre à la Mairie de Colomiers

Tarifs

Adultes :15€

Enfants :12€

Horaires

19h

Détails sur le lieu: Hall Comminges

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

Colomiers Synchro