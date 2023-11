Grande braderie du Secours Populaire Hall Comminges Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Grande braderie du Secours Populaire Hall Comminges Colomiers, 25 novembre 2023, Colomiers. Grande braderie du Secours Populaire 25 et 26 novembre Hall Comminges 2ème édition de la Grande braderie Le comité du Secours populaire de Colomiers, organise une nouvelle édition de sa grande braderie. Nous proposerons un large choix de produits neufs (arrivage de 60 palettes) avec comme thématiques : La maison (petits mobiliers, vaisselles, coiffeuses, tables basses…), du textile (homme, femme enfants), des produits d’hygiène et d’entretien, ainsi que des jouets. Venez nombreux, l’ensemble des recettes seront destinées à notre campagne de Noël. La braderie est ouverte à toutes et tous ! Horaires 10h-17h Détails sur le lieu: Hall Comminges Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

