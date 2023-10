Festival du jeu Hall Comminges Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Festival du jeu Hall Comminges Colomiers, 20 octobre 2023, Colomiers. Festival du jeu 21 et 22 octobre Hall Comminges Entrée gratuite pour tous L’association Cité en jeux est fière d’annoncer son Festival du Jeu 2023, un événement incontournable pour tous les amateurs de jeux de société, et ceux qui veulent s’y essayer… de 0 à 99 ans. Le Festival Cité en Jeux c’est quoi ? Le Festival du Jeu 2023 est une occasion unique pour les passionnés de jeux de tous âges de se réunir entre amis ou en famille, afin de partager leur amour pour les jeux de société. L’événement proposera : Une ludothèque géante

Divers espaces dédiés aux enfants (jeux gonflables, espace lego, espace playmobiles…)

Des jeux en bois

De rencontrer divers créateurs et éditeurs, qui vous présenteront leurs nouveautés ludiques

Un espace de restauration

Des espaces boutiques Que vous soyez un joueur occasionnel ou un joueur chevronné, il y en aura pour tous les goûts. Cité en jeux ? Association columérine fondée en 2008, Cité en jeux s’est rapidement faite une place et un nom, dans la vaste galaxie ludique Haute Garonnaise. Promotrice du jeu de société sous toutes ses formes, elle organise des soirées et des journées découvertes ainsi que divers événements (dont le Festival du Jeu). Le but ? Promouvoir le jeu de société sous toutes ses formes

le jeu de société sous toutes ses formes Réunir les passionnés du jeu de société

les passionnés du jeu de société Faire découvrir au plus grand nombre, toute la créativité et la diversité du paysage ludique Pour plus d’informations sur le Festival du Jeu 2023, Horaires Samedi de 10h30 à minuit (fermeture des portes à 21h00) Dimanche de 10h30 à 19h00 Détails sur le lieu: Hall Comminges Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/d/csm_AFFICHE_2023_FINALE_57fb4ea5c0.jpg »}, {« link »: « http://citeenjeux.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T00:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:59+02:00

2023-10-22T00:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:59+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Hall Comminges Colomiers latitude longitude 43.610885;1.333682

Hall Comminges Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/