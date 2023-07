Brocante Colomiers Jumelage et Soutien Hall Comminges Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Brocante Colomiers Jumelage et Soutien Hall Comminges Colomiers, 30 septembre 2023, Colomiers. Brocante Colomiers Jumelage et Soutien 30 septembre et 1 octobre Hall Comminges Notre brocante afin d’aider le Burkina Faso dans des projets de développement : écoles, santé, accès à l’eau, Agro-écologie. Durant nos brocantes, de nombreuses personnes effectuent des achats utiles à petit prix. Et ce sont autant d’objets qui sont encore fonctionnels et qui ne finissent pas à la déchetterie.

Nos contacts : 06 74 17 28 24 ou le 06 72 75 10 66

www.association-burkinafaso-cjs-31.org

Horaires Samedi 30 septembre

9h-19h

Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre

9h-17h

Détails sur le lieu:

Hall Comminges
Place d'Occitanie, 31770 Colomiers
Colomiers 31770 Plein Centre
Haute-Garonne
Occitanie

