Auto rétro : 45 ème bourse d’échanges 9 et 10 septembre Hall Comminges

Exposition de voitures anciennes, démonstrations, animations…

*Le Club Auto Rétro Midi Pyrénées (CARMP) organise sa 45 ème bourse d’échanges *

Une bourse d’échange est un marché où l’on peut acheter des pièces de motos, autos et vélos anciens. On peut également y trouver des autos miniatures, des revues concernant les autos et les motos, ainsi que de l’outillage.

Pour les collectionneurs, c’est un moment de rencontre et d’échange. Pour les non-initiés c’est l’occasion de découvrir les belles autos qui y sont exposées.

C’est aussi un endroit où l’on peut se restaurer et boire un café…

Cette manifestation est organisée et animée par des bénévoles ce qui est synonyme de convivialité et de bonne humeur

Aussi n’hésitez pas à venir découvrir le monde des collectionneurs d’autos et motos anciennes…vous serez surpris de ce que l’on peut y trouver.

Nouveau cette année une animation vélo pour les 6-12 ans

Animation de Prévention Routière pour les enfants de 6 à 12 ans organisée la Police Nationale le dimanche 10 septembre de 10 h à 17 h :

Un parcours de maniabilité à vélo sera proposé gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans dans un but pédagogique d’initiation à la prévention routière.

Les vélos seront fournis par les organisateurs.

Horaires

8h-18h

Détails sur le lieu: Hall Comminges

Hall Comminges Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T08:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-10T08:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

