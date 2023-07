Repair café Hall Comminges Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Repair café Hall Comminges Colomiers, 2 septembre 2023, Colomiers. Repair café Samedi 2 septembre, 14h00 Hall Comminges Dans le cadre du Forum des associations, retrouvez les bénévoles du Repair café qui vous aideront à réparer vos appareils en panne : petit électroménager, téléphonie, audiovisuel… Atelier gratuit et ouvert à tous. + d’infos Horaires 14h-18h Détails sur le lieu: Hall Comminges Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.repaircafecolomiers.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00 Colomiers Synchro Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Hall Comminges Colomiers

Hall Comminges Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/