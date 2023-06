Forum des associations Hall Comminges Colomiers, 2 septembre 2023, Colomiers.

Forum des associations Samedi 2 septembre, 10h00 Hall Comminges

Sous cet arbre, La vie associative s’ouvre à vous…

Après la rentrée des écoliers, c’est au tour des associations de faire leur rentrée.

C’est l’événement incontournable qui réunit toute la richesse associative columérine en un seul lieu, est organisé par le Conseil Columérin de la Vie Associative avec le soutien de la Ville. Il permet de valoriser les actions menées par les associations, qui contribuent à l’animation du territoire, culture, sport, social, humanitaire, ESS, bien-être….

Une journée ponctuée de démonstrations, d’initiations, d’animations, d’un espace restauration, et enfin des lieux de rencontres… attirant ainsi les visiteurs souhaitant s’informer sur ce qui se passe dans leur commune voire de s’engager dans le bénévolat ! Un moment d’autant plus festif et convivial pour cette rentrée 2023.

Cette année, le Conseil Columérin de la Vie Associative, a souhaité associer cette vie associative à l’arbre. En effet, non seulement pour faire un clin d’œil à la ville mais surtout parce qu’il est en perpétuelle évolution, symbole d’équilibre, Il représente la courbe de la vie, ses racines dans la terre, le tronc qui grandit et enfin les branches qui s’élèvent. Tout comme la vie associative à Colomiers avec ses 260 associations qui bougent, s’épanouissent, s’engagent, agissent.

Cette vie associative a un passé, une histoire que le CCVA se plait à enrichir et accompagner par ses réflexions. Son travail reconnu apporte un soutien, ce sont les ambassadeurs notamment pour les jeunes associations.

Le forum, tout un programme dans lequel le CCVA aura plaisir à échanger. Une question, un avis… Vous pourrez les retrouver au point info du Forum.

Renseignements 05 61 15 23 82

CCVA@mairie-colomiers.fr

