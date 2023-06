Danse Hall Comminges Colomiers, 17 juin 2023, Colomiers.

Danse Samedi 17 juin, 20h30 Hall Comminges

Renaissance, un titre qui en dit long sur les événements que le Monde a traversé depuis quelques années.

La Covid 19 a perturbé le monde et a modifié nos paramètres de vie personnelle et professionnelle. Nous avons revu nos modes de vie et lui avons donné un nouveau sens.

Renaissance est un spectacle entre Orient et Occident au cours duquel se mêlent le théâtre, la danse et la musique.

Nos invités artistes, nos professeurs et nos élèves de danse et percussions ont préparé un programme varié où la beauté des mouvements gracieux, la musique envoûtante et les costumes colorés seront au rendez-vous.

Horaires

20h30

Détails sur le lieu: Hall Comminges

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

