Festival Fous d’archet 2023 Hall Comminges, 24 mars 2023, Colomiers.

Festival Fous d’archet 2023 24 et 25 mars 2023 Hall Comminges

**Samedi 25 mars – dès 16h00** **« Grand Bal des 30 ans de l’association Arpalhands»** ——————————————————- Bal avec de nombreux groupes, **Duo Safon-Roussel & Ci

Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/7/0/csm_Dossier_Fous_d_archet_2023_Colomiers_3de43e6db4.jpg »}, {« link »: « mailto:palhands2@free.fr »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Dossier_Fous_d_archet_2023_Colomiers.pdf »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/6/csm_Dossier_Fous_d_archet_2023_Colomiers-2_4aa918809e.jpg »}, {« link »: « https://www.legrandbarbichonprod.com/spectacles/l-homme-sans-tete-trio-10 »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/9/1/csm_24mars-partie1_ad1bc01719.jpg »}, {« link »: « http://www.bargainatt.com/ »}, {« link »: « https://clementrousse.com/dirty-caps/ »}, {« link »: « https://septembrebal.wixsite.com/my-site »}, {« link »: « https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/b/f/csm_24mars-partie2_d777e1c532.jpg »}]

Samedi 25 mars – dès 16h00

« Grand Bal des 30 ans de l’association Arpalhands»

Bal avec de nombreux groupes, Duo Safon-Roussel & Cie,

Hector Boyaux,

trio Fanny et les Gascons,

AccordàCôté… **Filrougeduo** Raibaud – Perinnel

19h00 apéro dansant avec Tradivarium

Repas dansant avec EthChotet Accordduo Swing

21h, bal avec Le Trio Âmzic

Le trio Âmzic constitué de Hervé Capel à l’accordéon chromatique, Olivier Arnaud au banjo et Guilhem Cavaillé au violon existe depuis 2017.

Leur bal est composé de 7 répertoires d’airs à danser provenant pour la plupart d’Auvergne et de Gascogne, des thèmes trads et quelques compositions. Les arrangements mettent en avant la complicité entre les musiciens et les danseurs.

Les airs sont interprétés avec une place importante pour la variation et l’improvisation et sont nourris des expériences musicales de chacun.

Le public est invité à danser bourrées, valses, polkas, mazurkas, rondeaux, congos, sautières, scottishs…

Le trio Âmzicaime parfois leur donner une couleur“musette” qui se marie bien avec sa formation instrumentale.

Guilhem Cavallé : violon,

Olivier Arnaud : banjo, guitare

Hervé Capel : accordéon chromatique

Âmzic –Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne (amta.fr)

Informations et réservations

association Arpalhands 07 82 12 9 6 42

Ar palhands2@free.fr

Télécharger le dossier de la programmation

Le Prochain Festival se déroulera du 8 au 25 mars 2023 – lieux selon programme

Forte de son ancrage dans la tradition et la culture occitane, l’association Arpalhands s’inscrit dans une démarche d’ouverture vers d’autres univers musicaux. Elle souhaite ainsi décloisonner les genres et créer des liens, des passerelles, entre groupes et musiciens de différents horizons.

Attachée à la promotion des pratiques autour des musiques traditionnelles, l’association Arpalhands prend le parti de les mettre sur scène, montrant ainsi leur diversité, leur créativité et leur modernité, les confrontant à d’autres, différentes, et les soumettant à de nouveaux publics. Elle les conforte en tant que pratiques actuelles.

Vendredi 24 mars – 20h30

1**èrepartiede**soirée

Concert avec « Ciac Boum » l’Homme sans tête

Dans ses précédentes créations, Ciac Boum s’appuyait sur la danse pour transmettre l’énergie de la musique Poitevine.

Dans cette nouvelle formule, le groupe met l’accent sur des explorations sonores, en fabriquant un écrin pour chaque chanson avec la volonté, ici, de mettre en lumière la richesse du chant et de la poésie populaire.

En langue poitevine ou en français, le répertoire de tradition orale est le fruit de décennies de collectage en Poitou et particulièrement de collectages issus de la famille proche de Christian Pacher.

Cette nouvelle proposition est l’occasion d’étendre le champ des possibles.

Chaque musicien étant multi-instrumentiste, la scène devient alors un laboratoire ou l’envie d’exploser la palette sonore est une évidence pour chacun des protagonistes. Cette nouvelle proposition jette des ponts entre le chant traditionnel, les musiques répétitives et le rock progressif.

Julien Padovani : Accordéon chromatique,

kick, Chant

Christian Pacher : Violon, Accordéon diatonique, Chant

Alban Pacher : Violon, Guitare, Chant

L’homme Sans tête – Trio – Spectacle de Ciac Boum | Le Grand Barbichon Prod

Bal avec «Septembre»

2ème partie de soirée

« Septembre » c’est la rencontre de Bargainatt et Dirty Caps.

Un bal à géométrie variable. Un bal à sept, où s’alternent duos, trios, quatuors, septet. Une formule pouvant durer jusqu’à quatre heures où les musiciens se rencontrent et conversent autour de l’univers des deux groupes.

L’occasion de forger un nouveau répertoire de compositions et d’airs traditionnels. Un puzzle musical au service d’une soirée haute en couleur. Dirty Caps et Bargainatt réunissent leurs identités musicales singulières et leur amitié dans une projet plein de fraîcheur et d’énergie.

Camille Stimbre : Violon / Banjo

Victor Dreyfus : Violon / Banjo

Youmi Bazoge : Violon / Chant

Léon Ollivier : Accordéon / Cabrette

Mickaël Vidal : Clarinette / Chant

Noé Bazoge : Violoncelle / Groove

Clément Rousse : Accordéon / Boha

Accueil | Septembre (septembrebal.wixsite.com)

Horaires

16h et 21h

Détails sur le lieu: Hall Comminges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:55:00+01:00