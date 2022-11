Bal des seniors Hall Comminges Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Bal des seniors Hall Comminges, 3 décembre 2022, Colomiers. Bal des seniors 3 – 5 décembre Hall Comminges La Ville de Colomiers invite les seniors de 65 ans et plus à participer à un bal, animé par un orchestre du samedi 4 décembre au lundi 6 décembre, au Hall Comminges. A l’origine programmé en décembre Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie La Ville de Colomiers invite les seniors de 65 ans et plus à participer à un bal, animé par un orchestre du samedi 4 décembre au lundi 6 décembre, au Hall Comminges. A l’origine programmé en décembre 2021, la situation sanitaire n’avait pas permis sa réalisation. C’est maintenant chose faite ! Une collation sera servie lors de cette après-midi, qui marquera le début des festivités de fin d’année dans une ambiance conviviale. Renseignements : 05 61 15 22 26 Horaires 14h-18h Détails sur le lieu: Hall Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers

Colomiers Haute-Garonne