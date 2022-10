Vide-greniers et bourses aux jouets Hall Comminges Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Vide-greniers et bourses aux jouets Hall Comminges, 5 novembre 2022, Colomiers. Vide-greniers et bourses aux jouets Samedi 5 novembre, 10h00 Hall Comminges Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire, la Ville de Colomiers organise un vide-greniers et une bourse aux jouets au Hall Comminges. * **Bourse aux jouets, de 10h à 12h30** : inscr Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire, la Ville de Colomiers organise un vide-greniers et une bourse aux jouets au Hall Comminges. Bourse aux jouets, de 10h à 12h30 : inscriptions les 19 octobre (14h-17h) et 20 octobre (16h-19h)

: inscriptions les 19 octobre (14h-17h) et 20 octobre (16h-19h) Vide-greniers, de 14h30 à 17h30 : inscriptions les 18 octobre (14h-17h) et 24 octobre (9h-12h et 16h-19h) Inscription à La Mijoteuse, place Joseph-Verseille : 05 61 15 31 87 Horaires Bourse aux jouets : 10h-12h30

Vide greniers : 14h30-17h30 Détails sur le lieu: Hall Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T10:00:00+01:00

2022-11-05T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Hall Comminges Colomiers Departement Haute-Garonne

Hall Comminges Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Vide-greniers et bourses aux jouets Hall Comminges 2022-11-05 was last modified: by Vide-greniers et bourses aux jouets Hall Comminges Hall Comminges 5 novembre 2022 COLOMIERS Hall Comminges Colomiers

Colomiers Haute-Garonne