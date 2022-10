Fête des Bons plans Hall Comminges Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Fête des Bons plans Hall Comminges, 5 novembre 2022, Colomiers. Fête des Bons plans Samedi 5 novembre, 10h00 Hall Comminges ### **Temps forts** * **Lancement Mois de l’ESS, Bons plans** de 12h à 14h Par Mme Le Maire, Karine Traval-Michelet et Cédric Aït-Ali, Adjoint délégué à l’Economie sociale et solidaire et à l Hall Comminges Place d’Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Temps forts Lancement Mois de l’ESS, Bons plans de 12h à 14h

Buffet thématique

Découvrez ce jeu en famille en faveur de l’inclusion des enfants à besoin éducatif particulier et le soutien aux familles.

Par l’association Un Jeu d’enfant Colomiers

De 10h à 12h30

Faites des affaires et donnez une seconde vie à des objets ! Récuperez des articles inutilisés (bout de laine, carton…) pour « faire soi-même »

Cadeaux offerts pour le Noël du Secours Populaire

Vente de 10h à 13h et de 14h30 à 17h

Dépôt de 9h à 10h

Récupération recettes & invendus à 17h

Par l’USC Cyclotourisme Infos conseils Point conseil budget : Devenez un consommateur et un gestionnaire averti !

Conseils confidentiels, gratuits et personnalisés de gestion budgétaire. Animé par ORGECO Colomiers (association de consommateurs)

Information et conseils gratuits et objectifs, sur l’isolation, le chauffage … Animé par Consommation Logement Cadre de Vie (association de consommateurs et d’usagers) et Toulouse Métropole (service rénovation énergétique)

Charriot connecté pour réduire ses déchets Recyclez vos déchets d’équipements électriques et électroniques

Le Weee Cart est un chariot mobile et connecté destiné à la récupération des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).

Conçu par Envoi Insertion & Handicap Colomiers, ce chariot est le projet lauréat du prix spécial Toulouse Métropole des Trophées de l’Economie numérique 2018

Recensement des boîtes à lire à Colomiers Découvrez le programme d’action culturelle, les ressources en ligne et sur place

Le dispositif pour garantir à chaque jeune une solution concrète pour l’emploi. Par la Mission locale antenne de Colomiers et la Ville de Colomiers.

Partagez ses différences, ça rend heureux ! Par l’association Un Jeu d’enfant Colomiers

Avec Le Cercle des bistrotiers humanistes D’un cycle à l’autre : itinéraire d’un tee-shirt. Par E-Graine, un mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale Ateliers C’est décidé, je réduis mes déchets

Expositions, stands et ateliers sur les déchets, le tri, le gaspillage alimentaire et le compostage.

Présentation de l’accompagnement proposé par Toulouse Métropole et les Ambassadeurs du tri et de la prévention

Un objet défectueux ? Réparez et donnez une seconde vie à vos objets. Par les bricoleurs bénévoles du Repair café Colomiers

Crème hydratante, dentifrice au charbon végétal, déodorant au gel d’aloe vera … Par l’association Le Jardin d’Anna

Apprenez à cuisiner sans gaspiller ! Recettes de mousse chocolat maison à base de jus de pois chiche, houmous, velouté de courge aux marrons de saison… Par le Lab’Culinaire de la Ville de Colomiers

Manger sain, équilibré et local avec le batch cooking : définir les menus de la semaine pour préparer plusieurs repas à la fois. Par l’association Les mamas vous régalent

Expérimentez ce jeu de cartes Cherche et Trouve 100% local et 100% recyclé, conçu par un couple columérin. Par La Balade magique

Testez vos connaissances pour bien vieillir et rester en forme. Par le Guichet Atout seniors du CCASS de Colomiers

. Par Bobby Do It Yourself

Fabriquer soi-même Un nouveau lieu collaboratif pour apprendre et fabriquer presque tout ! Par ARTILECT Horaires 10h-13h et 14h30-18h Détails sur le lieu: Hall Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T10:00:00+01:00

2022-11-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Hall Comminges Adresse Place d'Occitanie, 31770 Colomiers Plein Centre Ville Colomiers Age maximum 99 lieuville Hall Comminges Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Haute-Garonne