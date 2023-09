Circuit à la découverte du patrimoine sportif de Bourgoin-Jallieu Hall Cassan Bourgoin-Jallieu, 16 septembre 2023, Bourgoin-Jallieu.

Circuit à la découverte du patrimoine sportif de Bourgoin-Jallieu Samedi 16 septembre, 10h00 Hall Cassan Prévoir, trottinette, vélo ou voiture pour les déplacements d’un lieu à l’autre.

Le patrimoine sportif de la ville est mis à l’honneur ! Avec le développement des pratiques sportives, les infra-structures dédiées au sport se développent et parsèment la ville principalement à partir du début du XXe siècle. Partez à la découverte en trottinette, en vélo ou en voiture à la découverte des équipements sportifs construits à différentes époques et leur évolution : hall Cassan, gymnase de la Jeune France, stade et piscine Rajon par l’architecte Ribollet, piscine Tournesol et la dernière née en 2022 la pisicine Alice Millat.

inscription, rendez-vous devant le hall Cassan, 21 avenue des Alpes.

Hall Cassan 21 avenue des Alpes 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Musée de Bourgoin-Jallieu