Claude Bourbon Hall Blues Club Pélussin, 24 novembre 2023, Pélussin.

Tarif adhérent : 10€

Claude Bourbon est une figure unique dans le monde de la guitare. Ses racines sont certainement dans le blues mais il est inspiré par la musique et les chants du monde entier, se les appropriant et les entrelaçant en une performance de blues, jazz, chansons et mélodies défiant tout label. Voir ses doigts danser indépendamment mais en harmonie, avec tant de rapidité, de légèreté et de précision sur Claude Bourbon les cordes de sa guitare pour créer ce son unique a incité des milliers de personnes en Europe et aux Etats-Unis à venir et revenir à ses concerts. Claude nous revient avec deux nouveaux albums, « Cold River » et « Home Cooked » qui font partie de son répertoire sans oublier bien entendu quelques classiques qu’il continue de jouer pour le plus grand plaisir de son public.

Réservation : https://hallbluesclub.blogspot.com/**

Lieu : Hall Blues Club – PELUSSIN**

Hall Blues Club 3 Pl. des Croix, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

Festival Les Guitares

© Claude Bourbon