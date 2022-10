Bluestouch Hall Blues Club, 25 novembre 2022, Pélussin.

Bluestouch Vendredi 25 novembre, 20h30 Hall Blues Club

Tarif non adhérent : 15€ Tarif adhérent : 10€

rock – blues | Italie

Hall Blues Club 3 Pl. des Croix, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

« Bluestouch » regroupe quatre musiciens du nord de l’Italie dont les morceaux sont caractérisés par un groove disruptif et un rockblues puissant. Porté par une session rythmique explosive, leur set mêle compositions originales et reprises revisitées (Eric Sardinas, Joe Colombo, Z.Z.Top,

Johnny Winter.)Présent sur les scènes de toute l’Europe et des USA depuis plus de 10 ans, le groupe met le feu aux poudres et aux publics, armé d’un son mi-explosif mi-sensuel qui sent la route et l’aventure.

Simon Locatelli, voix, harmonica – Max Depalma, guitare – Diego Danelli, basse – Theo Frattima, batterie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T22:30:00+01:00

DR