Lee O’Nell Blues Gang Hall Blues Club Pélussin Catégories d’évènement: Loire

Pélussin

Lee O’Nell Blues Gang Hall Blues Club, 18 novembre 2022, Pélussin. Lee O’Nell Blues Gang Vendredi 18 novembre, 20h30 Hall Blues Club

15Є – 10Є

Blues | France Hall Blues Club 3 Pl. des Croix, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Si les influences du guitariste Lionel Wernert viennent principalement du hardrock (Deep Purple, Led Zeppelin, …), c’est néanmoins l’écoute des maîtres du Blues (Peter Green, Albert King, Eric Clapton, …) qui forgea son jeu d’une grande dextérité, fluide, voire velouté à souhait quand il le faut. Un savant mélange entre vintage et modernité, le juste milieu entre les riffs accrocheurs et les solos percutants qu’une technique sans faille sert avec délectation. Associé à la chanteuse Gipsy Bacuet, voix soul, grave, chaude et puissante, le duo travaille un répertoire rendant hommage aux musiciens qu’ils affectionnent (BB King, Joe Bonamassa, Gary Moore, Beth Hart, Etta James,… et bien sûr Fred Chapellier, l’ami de toujours). Gipsy Bacuet, chant – Lionel Wernert, guitare – François Barisaux, Clavier Philippe Dandrimont, basse – Jonathan Thillot, batterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00 DR

Détails Catégories d’évènement: Loire, Pélussin Autres Lieu Hall Blues Club Adresse 3 Pl. des Croix, 42410 Pélussin Ville Pélussin Age maximum 99 lieuville Hall Blues Club Pélussin Departement Loire

Hall Blues Club Pélussin Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pelussin/

Lee O’Nell Blues Gang Hall Blues Club 2022-11-18 was last modified: by Lee O’Nell Blues Gang Hall Blues Club Hall Blues Club 18 novembre 2022 Hall Blues Club Pélussin Pélussin

Pélussin Loire