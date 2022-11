[Conf.] Ce monde connecté qu’on nous impose. Le comprendre et le combattre! Hall B du Parc des Expositions de St-Étienne St-Étienne Catégories d’évènement: Loire

St-Étienne

[Conf.] Ce monde connecté qu'on nous impose. Le comprendre et le combattre! Jeudi 24 novembre, 14h00 Hall B du Parc des Expositions de St-Étienne

Entrée du salon Tatout Juste: 4 euros

Dans le cadre du salon Tatou Juste, par Nicolas Bérard, journaliste. Hall B du Parc des Expositions de St-Étienne 31 boulevard Jules Janin, 42000 St-Étienne St-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://halteaucontrolenumerique.fr/?p=1911 »}, {« link »: « https://www.tatoujuste.org/le-salon/les-conferences-2022/ »}] SAMEDI 26 NOVEMBRE 14H 221 fois. C’est la fréquence à laquelle nous consultons notre téléphone chaque jour. L’addiction est profonde et semble se généraliser. Nicolas Bérard présente un état des lieux de la société hyperconnectée qu’on nous impose. Il nous emmène à la rencontre de citoyens techno-résistants et présente des exemples et pistes d’actions pour nourrir nos imaginaires, trouver des alliés et entrer en action. Nicolas Bérard est journaliste. Il enquête depuis plusieurs années sur les questions de l’énergie, des ondes et de la smart city. Il a publié « Sexy, Linky? » et « 5G mon amour« . Plus d’infos: https://halteaucontrolenumerique.fr/?p=1911 (Halte au Contrôle Numérique)

