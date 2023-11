FESTIVAL DU CHAT HALL 8 Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Exposition féline internationale organisée par le Cat Club d’Occitanie.

Un week-end pour miauler de plaisir !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

HALL 8 PARC DES EXPOSITIONS

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



International cat show organized by the Cat Club d’Occitanie.

A weekend to meow with pleasure!

Exposición internacional de gatos organizada por el Cat Club d’Occitanie.

¡Un fin de semana para maullar de placer!

Internationale Katzenausstellung, organisiert vom Cat Club d’Occitanie.

Ein Wochenende, um vor Vergnügen zu miauen!

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE