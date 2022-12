Tech Alternance Hall 6 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tech Alternance Hall 6, 13 avril 2023, Nantes. Tech Alternance Jeudi 13 avril 2023, 09h00 Hall 6 LE SALON DU RECRUTEMENT POUR L’ALTERNANCE DANS L’INDUSTRIE Hall 6 42 rue la tour d’auvergne 44200 Nantes Île de Nantes Nantes 44262 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vous êtes à la recherche d’une alternance dans les secteurs de l’industrie et des technologies ? Tech Alternance est une opération de recrutement d’alternants pour tous les niveaux de formation, du CAP à Ingénieur. Elle rassemble de nombreuses entreprises dans un même espace, en recherche effective d’alternants.

– Des conseils pour trouver votre entreprise d’accueil.

– De nombreuses opportunités :Plus de 80 entreprises présentes et plus de 500 offres d’alternance à pourvoir

– Programmez vos entretiens avant le salon

– 2 formats de participation au salon : En présentiel ‘régional) à Nantes le 13 avril / en virtuel (national) le 1er juin.

