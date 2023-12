Poulp’Party 6/12 ans Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec Catégories d’Évènement: Finistère

Guilvinec Poulp’Party 6/12 ans Haliotika – La Cité de la pêche Guilvinec, 3 janvier 2024, Guilvinec. Guilvinec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 17:00:00

fin : 2024-01-03 18:00:00 . Boom pour les enfants. Goûter inclus

Sur réservation. .

Haliotika – La Cité de la pêche Le Port – Terrasse panoramique

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

